شكرا لقرائتكم خبر عن مات صعقًا بالكهرباء.. محافظ شمال سيناء يعزي أسرة الطفل مازن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء العزاء لأسرة الطفل الذي لقي مصرعه نتيجة صعق كهربائي في قرية السكاسكة في مدينة العريش، وذلك في ديوان الأسرة بالقرية.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الطفل وعائلته، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم اللازم للأسرة، ومعلنًا قيام الجهات المعنية بفتح تحقيق في الحادث.

وكان الطفل مازن يحي سالم شهوان، 12 عامًا، لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء في قرية السكاسكة شرق مدينة العريش، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.