شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية، قيادة وضباطًا وأفرادًا، وجموع الشعب المصري، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.
كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص التحية والتقدير والاعتزاز لشهدائنا من أبطال الشرطة المصرية الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتنعم مصر بالأمن والأمان، مشيدًا بالدور الذى يقوم به رجال الشرطة فى حماية المواطنين، وبسط الأمن ونشر الاستقرار، داعيًا الله أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم علينا بالخير والأمن والاستقرار والسلام.