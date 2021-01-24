شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن حصاد الوزارة خلال 5 سنوات: تطبيق نظام جديد والتوسع فى مدارس النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنجازات الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية، موضحة أنه تم تطبيق نظام التعليم الجديد الذى يعتمد على تحويل الطالب من التعليم للتعلم والأنشطة، كما أنه تم بناء بنوك للأسئلة مع المركز القومى للامتحانات وتسليم طلاب المرحلة الثانوية مليون و800 ألف جهاز تابلت مع التوسع فى إنشاء مدارس النيل بواقع 9 مدارس.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قال: أود أن أهنئ منظومة التعليم المصري بمناسبة الاحتفال بيوم التعليم العالمي ولعلها فرصة للتأكيد على جهود الدولة المصرية في السنوات الأخيرة للنهوض بالعلم والتعلم والمعرفة من أجل إعداد جيل من الشباب المصري يتعلم ويفكر ويبتكر.

تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لإعداد نظام تعليمي جديد بدأ إطلاقه عام 2018 ووصل الآن إلى الصف الثالث الابتدائي في جميع مدارس الجمهورية، كما استثمرت الدولة في استخدامات التقنيات الرقمية في التعليم منذ عام 2018 أيضًا وجهزت العديد من المصادر التعليمية الرقمية لمواكبة العصر، ونعمل على إيجاد حلول للعديد من المشكلات المتراكمة مثل الكثافات، والأبنية التعليمية، وأحوال المعلمين، والانتقال من ثقافة التعليم من أجل الامتحان إلى ثقافة التعلم واكتساب المهارات الحياتية وبناء الشخصية.

كل عام وحضراتكم بكل خير والتعليم المصري يخطو إلى الأمام بخطوات ثابتة إن شاء الله.