شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الشرطة، وقال اللواء محمود شعراوى فى نص البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الشرطة.. والتى أعطت فيها قوات الشرطة الباسلة درسا فى البطولة الخالصة والوطنية الصادقة فحققت نصرا تاريخيا لمصر وشعبها العظيم .

وتابع شعراوى:"متمنيا من الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم بمزيد من التقدم والنجاح، وأن يحفظ مصر وأبناء الشرطة البواسل ويرفع شأنها ويحقق آمالها فى الأمن والإستقرار والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".

كما بعث اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية رسالة تهنأة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وقال وزير التنمية المحلية فى البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الشرطة داعيا" الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على سيادتكم وأبناء الشرطة البواسل بمزيد من التقدم والنجاح مقدرين ما قدموه من عطاء وتضحيات لتحقيق آمال مصر وشعبها العظيم فى الأمن والأمان، وأن يرفع من شأن مصرنا الغالية ويديم على سيادتكم التوفيق والسداد تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ."