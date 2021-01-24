في 5 محاور.. "المركز المصري للدراسات الاستراتيجية" يصدر تقريره السنوي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدر المركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية، تقريره الاستراتيجي السنوي، والذي يجيب من خلاله على كل الأسئلة الملحة في الشرق الأوسط والأقاليم المتماسة المؤثرة على الأمن القومي المصري، خلال الفترة الحالية.

التقرير يشمل خمس تقارير تفصيلية عن الأقاليم ذات الأهمية التي يركز المركز دراساته عليها، وهي وحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية ووحدة الدراسات التركية ووحدة الدراسات الإيرانية ووحدة الدراسات الإفريقية ووحدة التدريب والاستشارات البرلمانية.

وتشمل الأسئلة المحورية التي يدور عنها التقرير الاستراتيجي للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية، هل ينشب تصعيد عسكري بالمنطقة خلال العام، أم يتحقق استقرار نوعي؟ وما التحديات التي تواجّه مصر في الملفات المشار لها والمالية معها، من إسرائيل وفلسطين وتركيا وإيران والخليج وإثيوبيا والسودان وحوض النيل والقرن الإفريقي وليبيا وغاز شرق المتوسط وتركيا والساحل والصحراء، وحتى الجبهة الداخلية في بعض السياقات؟، وسيناريوهات مواجهة هذه التحديات في الأقاليم المختلفة والجبهة الداخلية، بالإضافة لاستشراف للمشاهد الداخلية في الأقاليم المستهدفة.

التقرير الاستراتيجي الإيراني يجيب عن أسئلة مهمة، منها هل يسقط نظام الملالي في إيران؟!، ماذا سيحدث في العلاقات الأمريكية الإيرانية، وما تأثيراتها على مصر والخليج وإسرائيل وتركيا؟، هل تستمر الأزمة الاقتصادية الإيرانية؟!، وهل تتواصل حالة الانفلات في البلاد، أم يحققون استقرارًا بشكل ما؟، وما هو مصير الحصار الإسرائيلي لإيران من الخليج وسوريا وأذربيچان؟.

أما التقرير الاستراتيجي الإفريقي، فيتعرض بسيناريوهات إيضاحية للتطورات المنوعة لملف السد الإثيوبي، وماذا سيفعل الإثيوبيون حياله، وكيف تواجه مصر هذه التحديات المتوقعة؟، وماذا ينتظر أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي من تصعيدات داخلية، في الأقاليم الداخلية المختلفة؟، وكيف ينتهي التصعيد العسكري بين إثيوبي والسودان على خلفية استعادة الخرطوم لأراضيها الحدودية؟، وماذا ينتظر السودان خلال الفترة المقبلة؟، وما هي المستجدات المتوقعة في الساحة الأريترية؟، وما هي النتائج المتوقعة للانتخابات الصومالية؟، وتأثير كل هذه المستجدات على مصر.

ويتعرض التقرير الاستراتيجي الإسرائيلي التفصيلي، لكل قطاعات إسرائيل الداخلية، السياسية والعسكرية والصحية والاجتماعية والإعلامية، بالإضافة للفلسطينية، وأجاب التقرير، عن أسئلة حيوية، منها السيناريوهات المختلفة المشهد السياسي الإسرائيلي على خلفية انتخابات نهاية مارس المرتقبة، وتأثير هذا على مصر والإقليم، بالإضافة المرشح لتطورات التناحر الإسرائيلي الإيراني، والتوترات الاجتماعية في إسرائيل من المجتمع الحريدي للمجتمع العربي، والمشروع السياسي الجديد لبايدن، وأسلوب تعامل الفلسطينيين والإسرائيليين معه.

أما التقرير الاستراتيجي التركي، فيشمل رسم صور للمشهد التركي خلال العام، بكل أبعاده الداخلية والخارجية، السياسية والاقتصادية والعسكرية، وفي كل الميادين من ليبيا وسوريا وحتى العراق وأذربيجان، واحتمالات التوتر المرتقب بين تركيا وإيران، والتقارب بين تركيا وإسرائيل والخليج، وتأثير هذا كله على مصر.

وأخيرًا التقرير الاستراتيجي البرلماني والسياسي، والذي ركز تقييم تجربة انتخابات البرلمان بغرفتيه، لتصحيح السلبيات وتعظيم الإيجابيات، والاستفادة من كل هذه الخبرات في الانتخابات المحلية المرتقبة، التي رسم التقرير سيناريوهاتها، مع اقتراح آليات أكثر تطورًا لتحقيق اختيارات منوعة في كل السياقات خلال الفترة المقبلة.

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