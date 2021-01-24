شكرا لقرائتكم خبر عن «دراجتك صحتك».. تسليم دراجات المرحله الثالثة للمبادرة بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك.. صحتك» بمركز شباب مدينة بنها.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة، وبحضور وليد فرماوى وكيل مديرية لشئون الرياضة وأسر بعض الشباب الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المبادرة.

وأكد وكيل الوزارة أنَّه سيتم تدشين مشروع «زود دخلك» من خلال مبادرة «دراجتك صحتك» بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات لزيادة دخلهم بالشراكة مع شركات داعمة

وأوضح «الصبروط» ان وزارة الرياضة تقوم بتقديم دراجات مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة وعلى من يرغب في الحصول على الدراجة التسجيل من خلال لينك سيتم إتاحته عبر الصفحه الرسمية الخاصه بوزارة الشباب والرياضه أو البوابة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن يبلغ سعر الدراجة الجبلي Phoenix 2605 «ذات العجل العريض» 1932 جنيهًا، وهو أقل من سعر السوق، وهي مناسبة لجميع الأعمار السنية وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، أما الدراجة الهايبرد هجين Phoenix A55 يبلغ سعرها 2362 جنيهًا وهي مناسبة للرياضيين ومناسبة أكثر للطرق الممهدة ومقاسها 28، وتقدم الوزارة دعم بقيمة 500 جنيه على كل دراجة.

تأتى المبادرة برعاية الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتشجيع المواطنين على الممارسة الرياضية من خلال رياضة ركوب الدراجات، وأطلق المرحلة الثالثة للمبادرة بعد ما لاقت المرحلتين السابقتين استحساناً وقبولاً واسعاً في الشارع المصري وبين جميع أوساط المواطنين وخاصة الشباب منهم.

تسليم الدراجات بالقليوبية

تسليم الدراجات بالقليوبية