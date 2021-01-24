شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتفقد الإجراءات الاحترازية بالفنادق السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بعض الفنادق واللنشات السياحية بالمحافظة، للوقوف على تطبيق أقصى درجات الحماية والإلتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية للعاملين داخل المنشآت السياحية، وخاصة في ظل زيادة معدلات حركة السياحة الداخلية الوافدة، ضمن مبادرة «شتى في مصر».

وشدد على أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات والقفازات مع رش المواد المطهرة في مداخل هذه الفنادق، علاوة على التعقيم والتطهير المستمر للغرف وصالات الاستقبال والمطاعم والمطابخ والمكاتب الإدارية.