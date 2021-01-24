شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف الإسكندرية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوقائع المصرية، ملحق للجريدة الرسمية، في عددها 19 (تابع)، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 462 لسنة 2021، بشأن إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف الإسكندرية يكون مقره محكمة استئناف الإسكندرية (بأبيس).

ونصت المادة الثانية، أن يتعين إخطار مكتب الشؤون القنصلية للأجانب والتصديقات التابع لوزارة الخارجية، ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل، بالموافقة على اعتماد الأوراق والمستندات المترجمة.

وعلى محكمة استئناف الإسكندرية تنفيذ هذا القرار.