شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشدد على سرعة الانتهاء أعمال المرحلة الثالثة للممشى السياحي بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الثالثة من الممشى السياحي، والمُقام أمام ديوان عام المحافظة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للممشى، تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الجارية بالممشى، والتي تشمل إقامة مسطحات خضراء وغرس أعمدة إنارة، ودهان بلدورات وإقامة أحواض زهور، وإنشاء مقاعد وبرجولات لجلوس المواطنين، وتبليط الرصيف ببلاط الإنترلوك، ليمثل متنفساً جديداً يليق بأبناء المحافظة.

وجه المحافظ، مديرة مديرية الإسكان بالشرقية، بمراجعة الأعمال الإنشائية القائمة بالممشى، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية المحددة، مع إلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال بالممشى، ودخوله الخدمة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على مدينة الزقازيق.

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بالحفاظ على الممشى ونظافته، حيث أنه يمثل متنفس طبيعي لهم ويستخدم للاستراحة والتنزه وقضاء أوقات سعيدة.