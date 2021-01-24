شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بحصر الشوارع وأماكن انتظار المركبات بالتنسيق مع «إدارة المرور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بحصر كل الشوارع والأماكن التي يجوز فيها انتظار المركبات بما لا يعيق حركة المرور، بالتنسيق مع إدارة مرور المنوفية، كما وجه مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون القانونية، بسرعة الانتهاء من وضع الاشتراطات العامة لاستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات سواء للأفراد أو الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا لتنظيم انتظار المركبات بشوارع المحافظة.

وفي بداية الاجتماع، أكد محافظ المنوفية على أهمية قانون تنظيم انتظار المركبات، الذي يهدف إلى انتظار المركبات وإحكام الرقابة عليها وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط، وإتاحة فرص عمل للشركات والأفراد، وزيادة موارد الوحدات المحلية بما يعود بالنفع على المواطنين، يأتي هذا في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والحد من الاختناقات المرورية لتحقيق السيولة المرورية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أهم القواعد والإجراءات اللازمة لتحديد أماكن انتظار المركبات لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق وظاهرة الوقوف المزدوج التي تؤدي إلى الاختناق المروري والالتزام بكل الضوابط والاشتراطات المنظمة واستغلال التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، على أن يتم تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة لمتابعة أعمال الحصر وإعداد تقرير بذلك.

جدير بالذكر أنه سبق أن أصدر محافظ المنوفية قرارًا رقم 1043 لسنة 2020 بتشكيل لجنة عليا لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظة برئاسة اللواء السكرتير العام، وعضوية كل من المستشار القانوني للمحافظة ومدير إدارة المرور ومدير شرطة المرافق ومديري عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتفتيش والمتابعة والشؤون المالية والإدارية للمحافظة ومدير إدارة البوابة الإلكترونية، تكون مهامها تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام القانون، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.