شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية»: لا نقص في الأكسجين.. ونفحص 80 حالة يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عبدالبديع، مدير مستشفى حميات طوخ، إن المستشفى يستقبل ما بين 60 إلى 80 حالة يوميًا، ويتم فحصهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، وفرزهم ما بين عزل بالمنزل والمستشفى.

وأضاف أن المستشفى حاليًا لا يعاني من نقص بالأكسجين، حيث توجد 120 أسطوانة أكسجين بها، للمرضى المحجوزين بها.

وأشار مدير المستشفى إلى أن المستشفى يستقبل حالات كورونا، منهم من يتم عزلهم منزلياً، بعد عمل أشعة وفحوصات، ومنهم من يتم حجزهم بالمستشفى، حسب حالاتهم الصحية.