شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يسلم مواد غذائية ومساعدات مالية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح الأحد، عدد من الأرامل والمطلقات والحالات الأكثر إحتياجًا من محدودي الدخل، وذلك لتسليمهم عدد من المساعدات العينية «لحاف فايبر» بالتنسيق مع جمعية الأورمان، وأمر محافظ المنوفية بصرف شنط مواد غذائية ومساعدات مالية من المحافظة على تلك الأسر، يأتي هذا في إطار إهتمامه بالأسر المستحقة والأولي بالرعاية لرفع المعاناة عن كاهلهم، بحضور المستشار سيد الشوربجي، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية.

وأوضح مدير جمعية الأورمان بأنه تم توزيع 27 طن لحوم مجمدة على الحالات الأكثر إحتياجًا من محدودي الدخل خلال شهر يناير الحالي، وسيتم الآن توزيع 1000 لحاف فايبر بإجمالي تكلفة 180 ألف جنيهًا، وذلك من خلال 17 جمعية أهلية مشهرة ضمن حملة «مصر الدفيانة» بالتنسيق مع جمعية الأورمان ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا ورفع المعاناة عن كاهلهم والتخفيف من آلامهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، وسيتم التوزيع وفقًا لكشوف الاستحقاق بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لضمان الوصول للأسر الأكثر استحقاقًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بهذه الأنشطة المجتمعية والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر وتخفيف أعباء الحياة من أجل تحسين مستوى معيشتهم، مؤكدًا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في نمو المجتمع وتقدمه.