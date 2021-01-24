شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشهد تدشين بدء تلقي الأطقم الطبية لقاح كورونا بـ«عزل أبو خليفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تدشين أولى فعاليات تطعيم الأطقم الطبية بمستشفي أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، بتلقي أول طبيب وأول ممرض لقاح فيروس كورونا «سينوفارم» الصيني، وتفقدت الوزيرة العيادات المخصصة لاستقبال الأطقم الطبية بالمستشفى والتي تقوم. قياس الحرارة والضغط قبل بداية التطعيم أعلى الكتف، وقالت الوزيرة أن اختيار مستشفى أبوخليفة باعتبارها ثاني مستشفى تستقبل مرضى كورونا بعد النجيلة ولكن تم اختياره للتيسير على وسائل الإعلام.

وقالت وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي، أن لقاح سينوفارم عبارة عن فيروس كورونا لكنه معطل والدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%، مشيرا إلى أن تلقي الأطقم الطبية باللقاحات سيكون داخل مستشفياتهم بينما سيكون للمواطنين من خلال مراكز التطعيمات التي تبلغ 27 مراكز تم الانتهاء منها بالكامل بعد رفع كفاءتها بالتعاون مع الهيئة الهندسية.

وأضافت وزيرة الصحة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه لا عائق نهائي بشأن التدابير المالية لتوفير احتياجات مصر من لقاح كورونا من خلال صندوق تحيا مصر، مشيرة إلى أن مصر متعاقدة على 40 مليون جرعة من الاتحاد الدولي للأمصال (جافي)، و40 مليون من شركة أخرى و20 مليون أخرى بما يعني أن مصر متعاقدة على اكثر من 100 مليون جرعة .

وأوضحت الوزيرة، أنه خلال أيام سيصل مصر المزيد من شحنات لقاح سينوفارم واحد اللقاحات الأخري، موضحة أن مصر لديها استعدادات من سلسلة التبريد لحفظ أكثر من 140 مليون جرعة، موضحة أن مصر تعد أول دولة أفريقية تحصل على اللقاحات وتبدأ التطعيمات ضد فيروس كورونا، موضحة أن سبب انتظار مصر جاء لتأمين المزيد من شحنات اللقاح.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه اعتبارا من اليوم سيتم إرسال جرعات اللقاح لكافة مستشفيات العزل على مستوي الجمهورية على أن تبدأ كافة مستشفيات العزل في تلقي اللقاح في وقت واحد، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت أولوية بين الأطقم الطبية حيث تكون البداية بمن هم على خط المواجهة مباشرة يليها من يتعاملون مع الحالات ثم باقي الأطقم الطبية في مستشفيات وزارة الصحة وباقي الأطقم الطبية بالجهات الأخرى.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن لقاح كورونا سيكون مجانا بالكامل لكافة الأطقم الطبية سواء من على خط المواجهة أو العاملين بالمستشفيات بعيدا عن كورونا في وزارة الصحة والجهات الأخري، بالإضافة إلى أنه سيكون مجانا أيضا لغير القادرين من المواطنين ولذلك تم ربط سيستم التسجيل ببرنامج تكافل وكرامة، فيما سيكون اللقاح بمقابل مادي بسيط لباقي الفئات ولذلك لتأمين الموارد المالية لاستمرار تدفق اللقاحات خاصة وأن العالم لا يعرف هل سيكون لقاح كورونا بشكل دوري مثل الانفلونزا .

وأكدت وزيرة الصحة، أنه لا يستطيع تحديد جدول زمني للانتهاء من التطعيمات خاصة وأن الدول الكبري نفسه لم تستطيع أن تلتزم بجدول زمني وذلك بسبب قدرات شركات الإنتاج على الضخ في ظل احتياجات العالم من اللقاحات، مشددة على أن مصر لديها حصر كامل بالأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وسيتم التطعيمات لكافة الفئات بمجرد وصول الشحنات.

وطالبت وزيرة الصحة بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن بداية تلقي اللقاحات لا تعني انتهاء الفيروس، وأن الإجراءات الاحترازية وحدها السبيل للعبور للامان وتخطي الجائحة،كما قدمت الشكر لكافة الأطقم الطبية على ما بذلوه في مواجهة الجائحة قائلة:«نتذكر شهداء الأطقم الطبية اليوم بكل الفخر لأنهم كتبوا أسمائهم بحروف من نور في حماية مصر من هذه الجائحة ونقول لهم عمرنا ما هننساكم».

واعلنت وزيرة الصحة أنه خلال أسابيع سيبدأ تطعيمات أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لمن فوق 65 سنة من خلال مراكز التطعيمات بالمحافظات، مطالبة أنه فور البدء يجب عدم التزاحم خاصة أنه سيتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح ومن لا يستطيع التسجيل يذهب إلى المراكز وهناك سيتم التسجيل لهم.

وقالت وزيرة الصحة، أنه خلال الأيام المقبلة سيتم البدء في تسجيل 3 لقاحات أخرى شركات صينية إنجليزية وروسية من خلال معامل وزارة الصحة والسكان والهيئة المصرية للدواء، والتي تمر بنحو 4 أسابيع من الاختبارات مثل ما حدث في سينوفارم، وأنه بمجرد التسجيل يكون اللقاح مأمون تمام ويتم طرحه في مصر للتطعيمات

وأعلنت وزيرة الصحة أنه خلال أيام سيتم توقيع عقد التصنيع في مصر لإنتاج لقاح كورونا لاحتياجات مصر وافريقيا.