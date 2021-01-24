شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأسقفية» يهنئ المصريين بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنّأ الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، جموع المصريين بعيد الشرطة وذكرى ثورة الـ 25 من يناير.

وقال حنا، في تصريحات له، اليوم الأحد، إن رجال الشرطة عيون تسهر على حماية أمن الوطن ومقدراته وقد لعبوا أدوارًا تاريخية منذ ذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ التي رفضوا فيها تسليم أسلحتهم واستبسلوا، أمام الاحتلال الإنجليزي، مضيفًا: «نهنئ اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتلك المناسبة، ونصلي لرجال الشرطة البواسل أن يحميهم الله من غدر الجماعات الإرهابية المتطرفة التي لولا تضحياتهم لدفع الوطن كثيرًا من أمنه واستقراره».

وأضاف حنا: «نهنئ أيضًا جموع المصريين بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي مثلت صرخة غضب في وجه الظلم والاستبداد، وتغير بعدها التاريخ المصري الحديث»، مؤكدًا: «نشكر الله على ما قطعته مصر من شوط كبير في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بفضل الطفرة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المجالات».

واختتم: «نصلي لمصر أن يمنحها الله الأمن والاستقرار، وأن تستمر في مسيرة التنمية ودعم الشباب، والمشروعات القومية».