شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يشهد تسليم 3 محطات متنقلة لرفع كفاءة منظومة النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، اصطفاف المحطات الوسيطة أمام ديوم عام المحافظة واستلام 3 محطات متنقلة لبدء التشغيل الفعلي لهم لدعم منظومة النظافة بقطاعات المحافظة وتوابعهم وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والعميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء الثلاثة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك للمعاونة في رفع كفاءة جمع القمامة والنظافة العامة والتي تعمل بسعة 20 طن كمحطة متنقلة للأحياء مزودة بـ(قلابات) من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي.

جاء ذلك في إطار توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لشراء 50 سيارة مجهزة لدعم أسطول النظافة وتحسين مستوى النظافة العامة بنطاق الجمهورية، والدور الذي يقومان به في تزويد المحافظات المختلفة بالأجهزة والمعدات اللازمة لرفع تلال القمامة والمخلفات.

وأكد محافظ الإسماعيلية على الدور الذي تقوم به الدوله وتكاتف كافة جهودها والتعاون بين جميع الأطراف والتوازن فيما بينهم هو الطريق آلي النجاح ونهضة المجتمع.