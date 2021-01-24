شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن الفئات الأولى للتطعيم بلقاح كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم اختيار طبيب وممرض للتطعيم بلقاح كورونا الصينى، موضحة أن مصر سجلت لقاح سينوفارم الصينى وجارى تسجيل 3 لقاحات فى هيئة الدواء المصرية .

وأضافت وزيرة الصحة فى مؤتمر صحفى الآن بمستشفى أبو خليفة للعزل للإعلان عن تدشين حملة قومية للتطعيم بلقاح كورونا للفئات الأولى بالتطعيمات، أن هناك 5 فئات سيتم تطعيمها تدريجيا وهم "الطواقم الطبية فى العزل، ثم الفرز،كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، الأشخاص العاديين" .

وأعطت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إشارة بدء تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية، والبدء بتطعيم أول طبيب بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية على أن تبدأ التطعيمات فى 40 مستشفى عزل بالجمهورية تابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى .

وأوضحت الوزارة، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فاعلية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن وصول جرعات لقاح كورونا لعدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لبدء حقن الطواقم الطبية بالمستشفيات باللقاح الصينى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان ،أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) حال الرغبة فى معرفة أى بيانات عن اللقاح.