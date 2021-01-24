كيف يؤدى طالب الثانوية العامة 3 فرص امتحانية؟.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة ستمنح طلاب الثانوية العامة 3 فرص امتحانية بالدرجة الكاملة فى جميع المحاولات، موضحا أن الفرص الثلاثة يتم تطبيقها على أول امتحانات تعقد وفق نظام التقييم الجديد التى تنطلق فى يونيو المقبل.

وشرحت مصادر مسئولة بالوزارة آلية حصول الطالب على المحاولات الثلاث، قائلة: يحصل الطلاب على 3 فرص كاملة لامتحان الثانوية العامة أى فى جميع المواد. وكل فرصة ستكون بالدرجة الكاملة فى المادة، ويختار الطالب أعلى الدرجات فى أى فرصة يرغب فيها.

وأشارت الوزارة، إلى أن تطبيق ومنح الطلاب أكثر من فرصة امتحانية سيقضى على الامتحان الأوحد الذى كان يحدد مصير قرابة 700 ألف طالب ومن ثم سيكون لدى الطالب فرصة للتعويض و للطالب حرية دخول الفرصة الثانية حتى لو نجح فى المحاولة الأولى، كما أنه من المقرر أن تكون المحاولة الأولى مجانية والثانية والثالثة برسوم محددة، والطالب يحتفظ بحقه فى تنسيق الجامعات وفرصة فى أى فرصة امتحانية.