شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تستخرج 11 ألف ترخيص مزاولة مهنة للدفعات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر، أنه تم استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة لما يقرب من 11 ألفا و247 صيدلياً خلال الأربعة أشهر الماضية، وذلك للصيادلة داخل مصر دفعات 2018و2019و2020، كما تم قيدهم بنقابة الصيادلة بعد مراجعة كشوف كليات الصيدلة الواردة الى النقابة ومطابقتها بأسماء المتقدمين، إضافة إلى مراجعة كافة مستندات الصيادلة والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه للتيسيرعلى الصيادلة تم انتداب مسئولى التراخيص بوزارة الصحة فى الفترة من بداية شهر أكتوبر الماضى حتى نهاية شهر ديسمبر بمقر النقابة العامة لإنهاء تراخيص الصيادلة المتقدمين فى نفس اليوم من خلال النقابة ودون الحاجة للذهاب إلى الوزارة، وتم خلال هذه الفترة إنهاء ما يقرب من 9 آلاف و380 ترخيصا.

وأشارت نقابة الصيادلة، إلى أنها تواصل استقبال دفعة 2020 وما قبلها ويتم حالياَ استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة لهم من خلال إرسال مندوب من النقابة العامة لوزارة الصحة، ويتم فور صدور الترخيص من الوزارة نشر أسماء الصيادلة الذين تم استصدار تراخيص لهم على الصفحة الرسمية للنقابة "النقابة العامة لصيالة مصر" أولا بأول.