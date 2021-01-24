شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: اليوم العالمى للتعليم فرصة للتأكيد على جهود مصر للنهوض بالعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أود أن أهنئ منظومة التعليم المصرى بمناسبة الاحتفال بيوم التعليم العالمى ولعلها فرصة للتأكيد على جهود الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة للنهوض بالعلم والتعلم والمعرفة من أجل إعداد جيل من الشباب المصرى يتعلم ويفكر ويبتكر.

وأضاف شوقى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لإعداد نظام تعليمى جديد بدأ إطلاقه عام 2018 ووصل الآن إلى الصف الثالث الابتدائى فى جميع مدارس الجمهورية، كما استثمرت الدولة فى استخدامات التقنيات الرقمية فى التعليم منذ عام 2018 أيضًا وجهزت العديد من المصادر التعليمية الرقمية لمواكبة العصر، ونعمل على إيجاد حلول للعديد من المشكلات المتراكمة مثل الكثافات، والأبنية التعليمية، وأحوال المعلمين، والانتقال من ثقافة التعليم من أجل الامتحان إلى ثقافة التعلم واكتساب المهارات الحياتية وبناء الشخصية.

واختتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى:"كل عام وحضراتكم بكل خير والتعليم المصرى يخطو إلى الأمام بخطوات ثابتة إن شاء الله".