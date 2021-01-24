الارشيف / أخبار مصر

وفد روسى يزور الإسكندرية نهاية يناير فى إطار الاحتفال بالعام الإنسانى المشترك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد روسى يزور الإسكندرية نهاية يناير فى إطار الاحتفال بالعام الإنسانى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  يزور وفد من الخبراء الروس مصر ويصل إلى الإسكندرية نهاية شهر يناير الجاري ويعقد لقاءات مشتركة مع الخبراء المصريين لبحث أوجه التعاون في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار الاحتفال بالعام الإنساني المشترك المصري الروسي 2021.

وأوضح مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية القنصل " مارات جاتين " - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الوفد سيصل إلى مدينة الإسكندرية يوم 29 يناير وتستمر زيارته ليومين وتشهد الزيارة مجموعة من الفعاليات.

وقال إن الوفد سيعقد لقاءات رسمية يوم 31 يناير، كما يشارك في افتتاح معرض فني بمقر المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية.
 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا