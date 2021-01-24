شكرا لقرائتكم خبر عن وفد روسى يزور الإسكندرية نهاية يناير فى إطار الاحتفال بالعام الإنسانى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور وفد من الخبراء الروس مصر ويصل إلى الإسكندرية نهاية شهر يناير الجاري ويعقد لقاءات مشتركة مع الخبراء المصريين لبحث أوجه التعاون في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار الاحتفال بالعام الإنساني المشترك المصري الروسي 2021.