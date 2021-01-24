شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مراجعة 150 منشأة على طول نهر النيل بعضها من أيام محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، عن خطة الوزارة فى مجال ترشيد المياه ورفع كفاءة الاستخدام، مشيرا إلى أن البرنامج القومى لتأهيل الترع والمصارف تم إطلاقه فى 4/2020، من أجل تبطين الترع وزيادة كفاءة المنشآت.

ولفت وزير الرى خلال بيانه أمام الجلسة العامة اليوم، إلى أنه تم تبطين 7 الاف كيلو، لافتا أنه سيتم تبطين 20 كيلو خلال 4 سنوات وهو ما يساهم فى حل مشكلة نقص المياه فى النهايات، ويؤدى إلى سهولة وصول المياه وعدالة توزيع المياه.

وأضاف وزير الرى إلى برنامج تأهيل ورفع كفاءة منشآت التحكم على طول نهر النيل، قائلا "هناك منشآت منذ عهد محمد على، ولم يتم مراجعتها وقمنا بمراجعة 150 منشأة على طول نهر النيل وتم تحديد المنشآت التى تحتاج إلى احلال من خلال وضع خطة زمنية.

وتابع قائلا، تم الانتهاء من مشروع قناطر أسيوط بتكلفة 5و6 مليار جنيه، وخلال 3 أشهر سيتم تنفيذ قناطر ديروط بتكلفة مليار جنيه.

جاء ذلك خلال عرض وزير الرى لما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين، وذلك فى بيان ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.