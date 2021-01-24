شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الشرطة، كما هنأ اللواء مجدى عبد الغفار، ورجال الشرطة البواسل بعيدهم، متمنيا لشعب مصر العظيم الخير والرخاء.

وأضاف المنشاوى، أن هذا اليوم سجل به رجال الشرطة البواسل ملحمة خالدة، واجهوا بها جنود المحتل، بعد رفضهم بكل إباء وشمم، الاستسلام لعدو يفوقهم عددا وعتادا، ليكتبوا بدمائهم الطاهرة الزكية أروع معانى البطولة والوطنية والفداء، لتبقى سيرتهم العطرة شاهدا على عظمة هذا الشعب وبطولة رجاله، وما قاموا ويقومون به من تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ بأحرف من نور، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة وحماية شعبه.

وقال المنشاوي: يوم الـ 25 من يناير، هو فرصة عظيمة لنا جميعا كشعب مصر، لنتذكر شهداءنا من أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم، وفداء لشعب مصر العظيم، لافتا إلى أن هؤلاء الرجال العظماء رحلوا عنا بأجسادهم لكنهم ظلوا معنا بأرواحهم الطاهرة، ولتبقى سيرتهم العطرة نبراسا تسير على دربه نتعلم منه ونعلم أبناءنا وبناتنا أسمى معانى الوطنية والفداء.

واضاف رئيس الهيئة، أن كافة مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر الأبي يقفون بجوار شرطة بلادهم فى أداء رسالتهم السامية فى مواجهة قوى الظلام والشر، لتظل مصر آمنة كما كانت عبر تاريخها العظيم.