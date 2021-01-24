شكرا لقرائتكم خبر عن كليات جامعة الأزهر تبدأ إعلان جداول امتحانات "الترم الأول".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أولى الكليات بجامعة الأزهر جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام 2020-2021، وهى كلية الشريعة والقانون فرع طنطا، حيث وجهت جامعة الأزهر، عمداء الكليات بضرورة تجهيز جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول وإعلانها خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتى تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، وذلك بناء على قرار المجلس الاعلى للجامعات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد عقد اجتماعه الشهري، أمس السبت، 23-1-2021 فى جامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس و رؤساء الجامعات.

وفى بداية الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان، على استضافتها جلسة المجلس، وقدم الوزير التهنئة لمجلس النواب بمناسبة بدء الفصل التشريعى الثاني، كما هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى لانتخابه رئيساً للمجلس، وكذلك وكيلى المجلس، وخلال الجلسة هنأ وكرم المجلس الدكتور جمال حلمى السعيد رئيس جامعة بنها السابق لتعيينه عضوا بمجلس النواب، كما قام الوزير بإهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.