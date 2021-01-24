شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تدرب 90 مهندسا على إنتاج صور التراكيب المحصولية بالأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، إن 90 مهندس رى وزراعة من ثلاث محافظات مصرية استفادوا من المرحلة الأولى من برنامج استخدام الأقمار الصناعة فى رسم خرائط التراكيب المحصولية فى إطار مشروع "تنفيذ أجندة 2030 لكفاءة وإنتاجية واستدامة المياه فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" الذى تنفذه الفاو بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتمويل الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا).

وأضافت "الفاو"، أنه فى المرحلة الثانية سيتم تدريب 18 مهندساً من الذين اجتازوا المرحلة الأولى، على كيفية رسم خرائط التراكيب المحصولية باستخدام الأقمار الصناعية، بهدف تحديد الاحتياجات الدقيقة من المياه للمحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء.

وتم تنفيذ دورات دعم أنشطه رفع التراكيب المحصولية باستخدام صور الأقمار الصناعية فى ثلاث محافظات مصرية وهى المنيا على زمام 54 ألف فدان، وكفر الشيخ التى على زمام 58 ألف فدان، والشرقية على زمام 147 ألف فدان، وقد تم رفع التراكيب المحصولية فى المحافظات الثلاث للأربع مواسم السابقة (شتوى وصيفي).

وقال نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى مصر، "هذا المشروع يأتى فى إطار مبادرة منظمة الأغذية والزراعة الإقليمية بشأن ندرة المياه والتى تهدف لدعم مصر وعدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوضع خطط استراتيجية لإدارة موارد المياه وتوزيعها.

ومن جانبها قالت إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط، وزاره الموارد المائية والري:" فى ظل توسع الوزارة فى تطبيق أساليب الرى الحديث، وتطوير البينة التحتية للرى على مستوى المحافظات المصرية، هناك حاجة لرصد المعلومات الدقيقة لتحديد الاحتياجات الفعلية من مياه الري، وهو ما يوفره هذا التدريب عبر استخدام التكنولوجيا للحصول على معلومات دقيقة من كافة المناطق المناخية المصرية، والاستفادة منها فى تعظيم العائد من المياه".

وقالت دومتيل فالي، كبيرة الاستشاريين الفنيين بالمكتب الإقليمى لمنظمة الفاو، ومديرة المشروع: "يركز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية هى إنشاء نظام قوى للمحاسبة المائية، وتنفيذ سلسلة من التدخلات لزيادة كفاءة المياه وإنتاجيتها فى النظم الزراعية المصرية، إلى جانب ضمان تحقيق إنجازات أعلى فى الكفاءة الإنتاجية بحلول عام 2030".

وقال علاء البابلى مدير معهد الأراضى والمياه، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنسق المشروع: "المحاسبة المائية تمكنا من حصر الاحتياجات المائية الدقيقة للمحاصيل الزراعية بشكل واقعى بما يساعد فى اتخاذ القرارات السليمة بشأن الإنتاج الزراعى وتحديد احتياجات الدولة".

ويتم تنفيذ هذه الدورات على مستويين، المستوى الأول وهو التدريب على رفع البيانات الحقلية اللازمة لإنتاج صور التراكيب المحصولية، واستهدف هذا المستوى تدريب 90 مهندس رى وزراعة فى المحافظات الثلاثة.

ثم المستوى المتقدم، وهو التدريب على تنفيذ الخرائط باستخدام صور الاقمار الصناعية المجانية ويستهدف فى هذا المستوى تدريب 18 مهندساً، بمعدل ستة مهندسين من كل محافظة.

يشار إلى أن التغلب على التحديات التى تواجه القطاع الزراعى والمائى فى مصر سوف يساعد على تلبية الطلبات المتزايدة والمتنوعة على الأغذية، وبالتالى انخفاض عدد السكان المعرضين لنقص التغذية، كما يسهم فى تحسين مستويات المعيشة فى المناطق الريفية، مع المحافظة على الموارد الطبيعية وضمان جودة الأغذية وسلامتها، وذلك عبر الاعتماد على النهج المستخدمة والتكنولوجيا الجديدة بهدف زيادة إنتاجية الأراضى والمياه.