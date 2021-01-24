شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المساحة: إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس خالد أمين نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة لشئون الخرائط والسجل العينى والخدمات الفنية اجتماعا مع ممثلى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بخصوص إنشاء قاعدة بيانات جغرافية للشركة ضمن إنشاء وتطوير مراكز التحكم لشركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

أوضحت الهيئة، أنه تم البدء فى المقابلات الشخصية لشغل وظيفة مهندسى مدنى وفنى مساحة بالهيئة من 27 ديسمبر الماضى، حيث تم تعقيم مكان الانعقاد قبل وبعد انتهاء فعاليات المقابلات مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة .

أضافت الهيئة، أنه تم البدء فى المقابلات الشخصية للسائقين المتقدمين للعمل فى الهيئة بكافة المحافظات وسيتم مراعاة كافة القواعد واللوائح الادارية والقانونية المنظمة لإجراءات التعاقد.

يشار إلى أن هيئة المساحة أنشئت عام 1898 وهى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وكذلك أملاك الدولة، وتدقيق وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى والعقارات، بما يسهم فى القضاء على النزاعات.

وأصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، ولها خبرة تزيد على 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، وتتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، كما أنها مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضررين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.