شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بالذكرى العاشرة لثورة 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصرى بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.

وجاء فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدنى أن أعرب عن خالص التقدير لكل ما تقومون به من مجهودات فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، راجيًا لبلادنا العزيزة دوام التقدم والازدهار".

كما هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الاعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الشرطة الـ 69، وقال المطران شيحان فى بيان إعلامى نشره "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم: "باسم ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الممثلة فى رئيسها الاعلى المطران جورج شيحان، وباسم كهنتها ورهبانها وراهباتها وعموم ابناء الطائفة المارونية فى مصر، نقدم اسمى التهانى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد الشرطة الـ69، ادام الله عليه وعلى وطننا مصر بالسلامة والامان الذى يحفظه ابناء الرئيس من رجال الشرطة البواسل .. يد تبنى هى يد الرئيس، ويد تحرس البناء والتنمية هى يد الشرطة المصرية برجالها الابطال الذين قدموا ارواحهم شهداء للوطن والمواطن، وواجهوا الارهاب والخارجين عن القانون."، كما قدم المطران شيحان تهنأته ايضا للواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وهنأ الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية جموع المصريين بعيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير

وقال حنا فى بيان له اليوم إن رجال الشرطة عيون تسهر على حماية أمن الوطن ومقدراته وقد لعبوا أدوارًا تاريخية منذ ذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التى رفضوا فيها تسليم أسلحتهم واستبسلوا أمام الاحتلال الإنجليزى مضيفًا: نهنئ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتلك المناسبة ونصلى لرجال الشرطة البواسل أن يحميهم الله من غدر الجماعات الإرهابية المتطرفة التى لولا تضحياتهم لدفع الوطن كثيرًا من أمنه واستقراره

وأضاف حنا: نهنئ أيضًا جموع المصريين بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير التى مثلت صرخة غضب فى وجه الظلم والاستبداد وتغير بعدها التاريخ المصرى الحديث مؤكدًا: نشكر الله على ما قطعته مصر من شوط كبير فى مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بفضل الطفرة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كافة المجالات

واختتم حنا: نصلى لمصر أن يمنحها الله الأمن والاستقرار وأن تستمر فى مسيرة التنمية ودعم الشباب والمشروعات القومية.