شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لأسر الشهداء" يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العيد الـ 69 للشرطة المصرية والذكرى العاشرة لثورة 25 يناير .

وأعرب أمين عام المجلس فى برقيته لرئيس الجمهورية عن أصدق التهانى بهاتين المناسبتين، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطى سيادته نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء فى ربوع الوطن لتوفير حياة كريمة للمصريين فى ظل الرؤية الرشيدة لبناء دولة حديثة وقوية.

كما بعث أمين عام المجلس ببرقية تهنئة لوزير الداخلية مقدماً التحية لأعضاء هيئة الشرطة ورجال وأفراد الوزارة، وفى ذات السياق وجه أمين عام المجلس التهنئة لأسر الشهداء والمصابين بهذه المناسبة .