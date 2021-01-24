شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان رئيس مصر للطيران للصيانة من مستشفى الشركة بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد ساحة مستشفى مصر للطيران، بعد قليل، تشييع جثمان المهندس أبوطالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، الذى وافته المنية صباح اليوم الأحد.

وتقدم الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، بخالص التعازى لأسرة المهندس أبو طالب توفيق، أحد ابناء قطاع الطيران المدنى المخلصين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، صباح اليوم الأحد، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء العمل داخل هنجر 7000 وتم نقله إلى مستشفى مصر للطيران وإبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن المهندس طالب توفيق البالغ من العمر 60 عاما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة داخل هنجر 7000 التابع للشركة، والمتواجد داخل مهبط مطار القاهرة الدولى أثناء أداء العمل، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة من قبل أطباء الحجر بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر، واستدعاء سيارة اسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى مشرف قطاع الإسعاف بالمطار، ونقله إلى مستشفى مصر للطيران إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، تم إبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.