شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد اجتماعا مع موجهى اللغة الفرنسية لتطوير أداء المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اجتماع مع مدير عام تنمية مادة اللغة الفرنسية وموجهى عموم اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس الثلاثاء 26 يناير الجارى، لتنفيذ مشروع تنمية وتطوير تعليم اللغة الفرنسية فى مصر وتفعيل دور الموجهين وتوجيه معلمى اللغة الفرنسية لتطوير أدائهم وفقاً لمنظومة التعليم الحديثة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، فى خطاب تم إرساله للمديريات:"إن الفئة المستهدفة لحضور الاجتماع فى الإدارات التعليمية موجهى عموم اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية، بواقع 25 متدربا على الأكثر فى كل قاعة، وسيتم بث اللقاء من قاعة التدريب عن بعد بديوان الوزارة فقط بحضور 5 أفراد على الأكثر ويحضر المحاضر بحاسبه المحمول أو الفلاشة الخاصة به بها الملفات التى يعرضها، وسيتاح الفيديو المسجل للقاء بمخاطبة الإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية بالمديرية".

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه تم تدريب أكثر من 2 مليون نعلم خلال الفترة من يونيو 2014 حتى الآن فى إطار التنمية المهنية للمعلمين لرفع كفاءتهم المهنية، موضحة أن التدريبات شملت حقائب تدريبية مختلفة كما تم تدريبهم على استخدام التكنولوجيا فى التعلم والمناهج الجديدة فى ياض الأطفال والصفوف الأولى والمواد الدراسية التخصصية للوصول بأعضاء هيئة التدريس إلى أعلى مستوى من الجودة المهنية والكفاءة حتى يصبح قادرا بشكل كبير على العطاء داخل الفصل والمدرسة.