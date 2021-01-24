شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ الرئيس ووزير الداخلية بعيد الشرطة: "نصلى إلى الله ليحفظهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، للرئيس عبد الفتاح السيسى ،ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ورجال الشرطة بخالص التهنئة القلبية، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة التاسع والستين.

وقالت الكنيسة فى بيان لها:"قد كان هذا اليوم ومازال فخرًا واعتزازًا للشعب المصرى العظيم لما يحمله من رموز التضحية والبذل اللذين يقدمهما هؤلاء الرجال مع قواتنا المسلحة الباسلة، ولا يبخلون بأرواحهم الزكية فداءًا للوطن، ونحن إذ نثمن تضحياتهم هذه نصلى إلى الله ليحفظهم؛ ويحمى بلدنا مصر ومنطقتنا العربية؛ وينعم عليها بالأمن والاستقرار".

وكان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصرى بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.

وجاء فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدنى أن أعرب عن خالص التقدير لكل ما تقومون به من مجهودات فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، راجيًا لبلادنا العزيزة دوام التقدم والازدهار".