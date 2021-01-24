شكرا لقرائتكم خبر عن "القضاء الإدارى" ترفض دعوى نقيب الصحفيين على لائحة جزاءات الأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من ضياء رشوان بصفته نقيبا للصحفيين، لوقف العمل على لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تنفيذا لقرار مجلس النقابة في اجتماعه بتاريخ 4/4/2019.

تضمنت الدعوى شقا مستعجلا بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإصدار هذه اللائحة، كما تضمنت شقا موضوعيا بإلغاء القرار السابق ذكره بإصدارها.