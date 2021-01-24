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وزيرة الصحة: وصول شحنات جديدة من لقاح كورونا إلى مصر خلال أيام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه من المقرر أن تستقبل مصر شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، على هامش بدء تطعيم الأطباء بلقاح فيروس بمستشفى "أبوخليفة" للعزل، أن اللقاحات لا تقلل من اتخاذ الإجراءات الاحترازية، إذ لا نعرف على وجه الدقة المدة التي تستمر فيها الأجسام المضادة داخل الجسم.

وتابعت: "أتذكر من فقدوا حياتهم من الأطقم الطبية وكانوا سببا أن مصر تتخطى هذه اللحظة، وأثق فيهم وهم كتبوا تاريخا جديدا للطب في مصر وذكراهم في قلوبنا وربنا يحمي كل الأطقم الطبية ويتخطى العالم هذه الأزمة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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