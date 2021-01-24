بقيمة 250 مليار جنيه.. عبد العاطي يكشف عن مشروعات "الري" خلال السنوات الخمس المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه من المستهدف تنفيذ مشروعات بالوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 250 مليار جنيه.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لمعالجة مشكلة نقص المياه في نهايات الترع المتعبة؛ لرفع كفاءة الري في 6 ملايين فدان بقيمة 80 مليار جنيه.

وأشار عبد العاطي إلى أنه سيتم التوسع في استخدام الري الحديث لرفع كفاءة الري في 4 ملايين فدان، موضحًا أن الهدف منه هو رفع كفاءة المحاصيل من 25 إلى 30%، وخفض تكلفة الإنتاج 30%، فضلًا عن التوسع في مشروعات تأهيل وتطهير المصارف في زمام 4 ملايين فدان بتكلفة 20 مليار جنيه.

وأوضح وزير الري أنه سيتم استكمال المشروع القومي لمواجهة أخطار السيول، لحماية منشآت باستثمارات 10 مليارات جنيه، فضلًا عن إحلال وتجديد عدد من المنشآت على نهر النيل؛ على رأسها إحلال قناطر ديروط، وكذلك استكمال منشآت حماية الشواطي؛ خصوصًا بورسعيد والمنصورة الجديدة، وكذلك إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في 400 ألف فدان.

وتابع عبد العاطي بأن خطة الوزارة المستقبلية تتضمن أيضًا مواصلة إزالة التعديات على نهر النيل، وتحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر، بالتعاون مع عدة وزارات؛ على رأسها الإسكان، بقيمة 8 مليارات جنيه، فضلًا عن تأهيل وتطوير محطات الرفع العملاقة، وميكنة العمل بإدارة منظومة العمل بوزارة الموارد المائية والري.