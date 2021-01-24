صاحب دعوى غلق "اليوتيوب": الحكم ليس نهائيًا وننتظر مرحلة تقاضي جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني "يوتيوب"داخل مصر، والتي يُعرض عليها الفيلم المسئ للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال محمد حامد سالم مقيم الدعوى لـ "الخليج 365"، إن حكم اليوم ليس نهائيًا، كونه حكم أول درجة ولا تزال هناك مرحلة تقاضي محتملة أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف "سالم" أنه حال تقدم الخصوم بالقضية بطعون على الحكم، سيتم نظرها من جديد، كما حدث في الشق المستعجل.

أشار إلى أن حكم الإدارية العليا سيكون نهائيًا وباتًا في القضية، وواجب النفاذ باعتبار أنه لا يتم الطعن عليه أمام أية جهة قضائية أخرى.

وأكد سالم، أنه حصل على حكم سابق في الدعوى في شقها المستعجل بغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وتم تأييد الحكم من المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة اليوم قضت المحكمة في شق الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن غلق اليوتيوب، وحجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني "يوتيوب" داخل مصر، والتي يُعرض عليها الفيلم المسئ للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك في الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، والمقامة ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته وآخرين.

وطالبت الدعوى، بحجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين الإسلامي، تجنبًا لحدوث فتن طائفية وأعمال عنف بين المواطنين.

وبحسب صحيفة الدعوى، طالب سالم بحجب ووقف موقع يوتيوب داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، إذ إنّ تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة.