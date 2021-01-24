رئيس النيابة الإدارية يُهنئ رجال الشرطة بعيدهم: "كتبوا بدمائهم معاني البطولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

تقدم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولرجال الشرطة البواسل ولشعب مصر العظيم بمناسبة عيد الشرطة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأحد، "إن عيد الشرطة هو اليوم الذي سجل فيه رجال الشرطة البواسل ملحمة خالدة واجهوا بها جنود المحتل بعد رفضهم بكل إباء وشمم الاستسلام لعدو يفوقهم عددا وعتادة، ليكتبوا بدمائهم الطاهرة معاني البطولة والوطنية والفداء، ولتبقى سيرتهم العطرة شاهدا على عظمة هذا الشعب وبطولة رجالة وما قاموا ويقومون به من تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ بأحرف من نور، للحفاظ على أمن الوطن وحمايته وسلامة شعبه".

وأكد المستشار عصام المنشاوي، على أن هذا اليوم هو فرصة لنا جميعا لنتذكر شهدائنا من أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء وطنهم وشعبهم والذين رحلوا عنا بأجسادهم ولكن ظلت وستظل بطولاتهم نبراسا نسير على دربه لنتعلم منه ونعلم أبنائنا وبناتنا معاني الوطنية والإخلاص.

ولفت إلى أن جميع مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر الأبي يقفون بجوار شرطة بلادهم في أداء رسالتهم السامية في مواجهة قوى الظلام والشر، لتظل مصر آمنه كما كانت عبر تاريخها العظيم.