ضبط 5062 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط 5062 مخالفة مرورية متنوعة على مدار 24 ساعة، بعد مواصلة حملاتها بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5062 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

- (2268) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (164) مخالفة السير بدون تراخيص.

- (37) مخالفة موقف عشوائى.

- (29) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.