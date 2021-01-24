عيد الشرطة الـ69.. احتفالية لأسر الشهداء في المنوفية والمنيا وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

نظمت الأجهزة الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الــ69، احتفالية لأسر شهداء الشرطة بالمنوفية والمنيا وأسيوط.

جاء ذلك فى ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ 69، تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزاً للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهدًا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة،

وأقامت مديريات أمن المنوفية، المنيا، أسيوط، احتفالات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق تلك المحافظات.

وتم خلال الاحتفالات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديراً لما قدمه ذووهم من تضحيات فداءً لأمن الوطن.

ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذا التكريم، والذي يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.