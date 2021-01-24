شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا..ماذا نعرف عن «سينوفارم»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الصحة والسكان، تطعيم لقاح فيروس كورونا سينوفارم للأطقم الطبية، اليوم الأحد، من مستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، بحضور وزيرة الصحة هالة زايد.

ولكن ماذا نعرف عن اللقاح ومن له الأولوية؟

تم الكشف عن أول معدل فعالية للقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا، بعد أن قالت وزارة الصحة الإماراتية إن لقاح سينوفارم التجريبي الصيني بنسبة فعالية 86٪ ضد فيروس كورونا بناءً على تحليل مؤقت، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الإماراتية.

ونشرت وزارة الصحة والسكان على موقعها ومنصات التواصل الاجتماعي خاصتها، إنفوجراف، يوضح أن لقاح كورونا الصينى يتم حفظة في درجة حرارة من 2 إلى 8 مئوية بمعنى أنه يتم حفظه في الثلاجة بشكل طبيعي، ويمكن نقله في صناديق التطعيماتعادية إلى مديريات الشؤون الصحية، مشيرة إلى أن الـ 50 ألف جرعة هي جرعات أحادية بمعنى أن الـــ 50 ألف يكفون 25 ألف شخص ممن هم أولى بالتطعيم ويفصل بين الجرعة الأولى والثانية 21 يوما بعد الحصول علية في عضلة الكتف.

الأولوية لمن؟

قال خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، في وقت سابق، إن الأولوية في توزيع لقاح كورونا الصيني ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل، والصدر، والحميات، ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.

وأوضح مجاهد، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

من سيحصل على التطعيم؟

في وقت سابق، أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا، وقال هيكل إن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار السن وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.

وأكد «هيكل» أن مصر هي أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات، مشيرا إلى أن مصر حصلت على اللقاح قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؛ ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة.

وأضاف وزير الدولة للإعلام أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خضعت بنفسها للتجارب الإكلينيكية الأولية للقاح الصينىي، كما أوضح أن حصول مصر على اللقاح مبكرا بهذه السرعة يعكس قدرها ومكانتها الدولية.

وأعلن هيكل أن هذا اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وافقت على استخدامه بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية.

وكان قد قال الدكتور على الوعري، أستاذ جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية، إن اللقاح الصيني سيوفارم أثبت فعاليته في الوقاية من فيروس كوورنا.

وكشف، أن اللقاح الصيني انتهى من التجارب السريرية في المرحلة الثالثة، لكن لم تنشر على المواقع الطبية، موضحا أنه تم تطعيم نحو مليون شخص في الصين باللقاح الصيني، وتم إعلان نتائج المرحلة الأولى والثانية.

وكشف أن الأعراض المصاحبة لمن تلقى اللقاح الصيني شعور بآلام في مكان العضلة، التي تم حقنها مع صداع خفيف، وهي أعراض تزول بعد أيام، ولم تظهر أعراض جانبية فوق المتوسطة أو استمرت لفترة طويلة، وهذا اللقاح آمن جدا.

وأكد أن اللقاح الصيني سيوفارم أثبت فعاليته بنسبة 86% من الحماية من الإصابة بالفيروس كورونا، فهو يستخدم تقنية الفيروس المعطل.