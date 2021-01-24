شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشهد فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، اليوم الأحد.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن بدء التطعيم بلقاح كورونا الصيني «سينوفارم» غدًا الأحد، للأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.