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وزيرة الصحة تشهد فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية (بث مباشر)

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فاطمة محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء التطعيم بلقاح للأطقم الطبية داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، اليوم الأحد.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن بدء التطعيم بلقاح كورونا الصيني «سينوفارم» غدًا الأحد، للأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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