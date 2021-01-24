شكرا لقرائتكم خبر عن قريبًا.. إطلاق قمر صناعي لجامعة الفيوم (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لإلقاء ندوة تحت عنوان: «تكنولوجيا الفضاء في مصر- الواقع والمستقبل» وبحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات، والمستشارين، ووفد من وكالة الفضاء المصرية، بقاعة الاحتفالات الكبرى.

ورحب «شديد» بالدكتور «محمد القوصي»، مؤكدًا على أهمية تبادل الزيارات وتنظيم الندوات والمؤتمرات، وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة، ذات الصلة بمجالات التكنولوجيات الحديثة، وضرورة الاستفادة من الإمكانات المعملية والفنية الموجودة لدى وكالة الفضاء المصرية، كما أعلن عن إطلاق قمر صناعي لجامعة الفيوم قريبًا، وإنشاء مركز خاص بعلوم الفضاء بجامعة الفيوم، إضافة إلى تدريب الطلاب بالمعامل التخصصية الموجودة لدي وكالة الفضاء المصرية.

من جانبه أكد الدكتور محمد القوصي، على استعداد وكالة الفضاء المصرية التام، لتبادل الخبراء والمتخصصين، واستغلال امكانات المعاهد والمراكز البحثية، ومعامل الورش الإنتاجية، والتعاون الكامل مع جامعة الفيوم، في التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة، وتوفير الكفاءات والخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية اللازمة للمشروع المتوفرة في كل جهة.