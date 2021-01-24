شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: الاستزراع السمكي لا يقطع رزق أحد ويقضي على استغلال التجار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، ردًا على من يردد أن مشاريع الدولة في الاستزراع السمكي سيقلل دخول الصيادين، قائلا إن الاستزراع السمكي لن يقطع رزق أحد ولن يقل من دخول الصيادين لكنه سيقضي على استغلال التجار للمواطنين ويحقق الاستقرار والتوازن بأسواق الأسماك.

وأضاف «أبوصدام» في تصريحات صحفية، الأحد، أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل لأهالي المنطقة من شباب الصيادين، ويساهم في توفير أعلاف الأسماك كونه يضم مصنع ينتج 150 ألف طن علف سنويًا، ويساهم في توفير العملة الصعبة بتصدير الفائض، حيث يضم المشروع مصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك، كما يضم المشروع مفرغ لإنتاج 160 مليون من ذريعة الأسماك ونصف مليون من يرقات الجمبري.

وأوضح نقيب الفلاحين أن المشروع يهدف للاكتفاء الذاتي من الأسماك وتنمية منطقة قناة السويس وجزيرة سيناء والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمائية الموجودة.

وتابع «أبوصدام» أن هذا المشروع هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى منه 1900 فدان، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية على مساحة 2900 فدان، بالإضافة إلى أن المشروع يضم منطقه سكنية وإعاشة للعاملين ومعامل تحاليل وأبحاث ووحدات بيطرية ومخازن للأعلاف، ويتغذي المشروع من مياه قناة السويس.