شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الإسكندرية» يلغي تخصيص أرض للعاملين بقطاع الكهرباء لعدم استغلالها منذ 32 عام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألغى المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تخصيص مسطح مساحته ٢٠ فدان بمنطقة الكينج مريوط لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الكهرباء بالإسكندرية والذي كانت مخصصة منذ عام ١٩٨٨ لإقامة مباني ونشاط سكني عليها ولكنه لم يتم استغلالها لاقامة النشاط السكني عليها مدار ٣٢ عام كاملة.
وأكد الشريف إنه سيتم إلغاء تخصيص أي قطعة أرض لأي جهة إذا لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل والذي تم تخصيصها لأجله، لافتا إلى أهمية تعظيم موارد المحافظة واستغلها بالشكل الذي يعود بالنفع عليها، مشددا على جميع الجهات بضرورة الالتزام بالاشتراطات التخصصية التي تم على أساسها تخصيص الأراضي لهم وعلى رأس تلك الاشتراطات هو الالتزام بمدة زمنية محددة لاقامة أي نشاط على الأراضي، مؤكدا أن عدم الالتزام بتلك الاشتراطات يعتبر إهدار للمال العام، فإن أي قطعة أرض بالمحافظة يمكن استغلالها لاقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع على المحافظة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، وجاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
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