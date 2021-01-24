شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الإسكندرية» يلغي تخصيص أرض للعاملين بقطاع الكهرباء لعدم استغلالها منذ 32 عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغى المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تخصيص مسطح مساحته ٢٠ فدان بمنطقة الكينج مريوط لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الكهرباء بالإسكندرية والذي كانت مخصصة منذ عام ١٩٨٨ لإقامة مباني ونشاط سكني عليها ولكنه لم يتم استغلالها لاقامة النشاط السكني عليها مدار ٣٢ عام كاملة.

وأكد الشريف إنه سيتم إلغاء تخصيص أي قطعة أرض لأي جهة إذا لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل والذي تم تخصيصها لأجله، لافتا إلى أهمية تعظيم موارد المحافظة واستغلها بالشكل الذي يعود بالنفع عليها، مشددا على جميع الجهات بضرورة الالتزام بالاشتراطات التخصصية التي تم على أساسها تخصيص الأراضي لهم وعلى رأس تلك الاشتراطات هو الالتزام بمدة زمنية محددة لاقامة أي نشاط على الأراضي، مؤكدا أن عدم الالتزام بتلك الاشتراطات يعتبر إهدار للمال العام، فإن أي قطعة أرض بالمحافظة يمكن استغلالها لاقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع على المحافظة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، وجاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.