شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي لعقار قديم غرب الإسكندرية دون إصابات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق في منطقة كفر عشري بحي غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية إخطارا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 19 حارة التراوي، وانتقل مسئولي الحي برفقة ثوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، وخال من السكان عدا شخص واحد، وانهيار أجزاء من الطابقين الأول والثاني علوي، دون حدوث أي إصابات.

ومن جانبها، قالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، إن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، وجرى قطع كافة المرافق عن العقار ووضع الحواجز الحديدية حفاظا على المارة.