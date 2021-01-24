شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 110 من الأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة سيحصلون على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والسكان، المتحدث الرسمي، أن 110 أشخاص من الأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، سيحصلون على لقاح كورونا «سينوفارم» الصيني، اليوم.

وقال مجاهد، في تصريحات صحفية، إن هذا العدد يمثل المرحلة الأولى للتطعيم، وهم الذين سجلوا رغباتهم في الحصول على اللقاح، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح.

وخصصت وزارة الصحة 3 عيادات بمستشفى أبوخليفة للعزل لتلقي لقاح كورونا، على أن تعمل العيادات على مدار اليوم، وتكون وظيفتها قياس الحرارة والضغط والإجراءات الطبية اللازمة قبل تلقي اللقاح.