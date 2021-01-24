شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تقدم التهنئة لرجال الشرطة في عيدهم الـ69 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم وفد من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ببني سويف، اليوم السبت، ووفد مرافق له اليوم بتقديم التهنئة إلي اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، بمناسبة بعيد الشرطة.

كما قدموا التحية والتقدير لرجال مصر الأوفياء وقراءة الفاتحة علي أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وحافظا على امته وسلامة اراضيه، كما قدموا التحية لأسر الشهداء الذين صبروا واحتسبوا رجاء الأجر والثواب من الله،وتحية وسلاما ، ولكل رجال وزارة الداخلية، سألين الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من كل مكروه وسوء، وأن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل.