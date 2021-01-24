شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بـ«روتاري بني سويف» يزور مؤسسة أزرع شجرة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار أعضاء نادي روتاري بني سويف «ميدوم» برئاسة الدكتور محروس عبداللطيف وأعضاء النادي مؤسسة أزرع شجرة، اليوم الأحد، بالقاهرة وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين النادي والمؤسسة برئاسة نبيل محروس.

وقال الدكتور محروس عبداللطيف، رئيس نادي الروتاري ببني سويف، إن الوفد قام بجولة داخل المؤسسة الخضراء للتعرف على مشروعات تدوير القمامة والفيرمى كمبوست والمناحل وتربية الحمام والرومي والمشتل داخل المؤسسة الخضراء وعلى هامش الزيارة تم توقيع برتوكول التعاون مع روتاري بني سويف ميدوم وتبادل الإعلام والشهادات والتقاط الصور التذكارية.

من ناحيته، قال نبيل محروس، رمجلس مجلس أمناء المؤسسة، أن فريق المؤسسة قام بإزالة ورفع أكبر مقلب قمامة في المنطقة مجاور لإحدي المستشفيات الكبري بوسط القاهرة، ووصل إلى ١٣٠ طنًا على مدار تسعون يومًا ثم زراعة هذا الهرم الأخضر وبعد نجاح التجربة الرائدة لتصير مركز إشعاع وتبصر بأن «الزبالة» ليست محنة بل منحة تدر أموالًا وتفتح بيوتًا.