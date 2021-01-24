شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «إدارة العريش التعليمية» تلتقي مجلس أمناء مدرستين بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت منى أبوالمعاطي، مدير إدارة العريش التعليمية، مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في مدرستين بالعريش، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التي تخص العملية التعليمية.

وأكدت أبوالمعاطي على لقاء مجلس الأمناء في مدرستي عمرو بن العاص الابتدائية وعمر الاحامدة للتعليم الأساسي بالمساعيد، بحضور وليد الشريف، مدير التعليم الإبتدائي، وأشرف الرطيل، مدير التعليم الإعدادي بالإدارة.

وأشارت أبوالمعاطي على مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص المعملية التعليمة واتخاذ بعض القرارات الخاصة بالتعليم لصالح الطلاب، موجهًا الشكر لمجلس أمناء المدرستين.