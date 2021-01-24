شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية، أو أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للحفاظ على هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون على الجميع.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في تكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، على مستوى المحافظة، وإحالة المخالفين إلى محاكمات عسكرية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.

من جانبها قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز، والقسم الهندسي بالوحدة المحلية، بشهداء 2 بحر البقر، بفك شدة خشبية مجهزة لصب خرسانة مسلحة بناحية شهداء بحر البقر على مساحة 150 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية، بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب، حملة لإزالة حالة تعدى بالبناء المخالف على أرض زراعية بعزبه السعدونى على مساحة 150 متر، وتمت الإزالة على نفقة المخالف.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية، بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببهنباى، والجمعية الزراعية بالإزالة الفورية لأعمال بناء مخالف على الأرض الزراعية بالقرية على مساحة 185 متر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير، من إزالة حالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بناحية الشرفة أخر شارع أبوعوض، عبارة عن بناء سور بالدبش الأبيض من جهتين بطول ١٦٠ متر تقريباً وارتفاع ٢ متر، وذلك بناءاً على بلاغ من مدير جمعية بندر أبوكبير، بقيام أحد المواطنين بالتعدي بالبناء على الأرض الزراعية، وعلى الفور توجه الجهاز التنفيذي برئاسة المركز لموقع البلاغ، وتم إزالة التعديات المخالفة حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.