بيان محافظة الغربية عن العقار المنهار وتشييع 6 جثامين من كنسية الشهيدة دميانة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من المواطنين جثامين ضحايا حادث العقار المنهار الستة في منطقة أبوراضى بمدينة المحلة الكبري من كنيسة الشهيدة دميانة في المحلة الكبري والذين لقوا مصرعهم في حادث انهيار منزل المحلة المكون من 5 أدوار في محافظة الغربية.

وصرحت النيابة العامة في المحلة الكبري والتى تولت لتحقيق دفن الجثامين بعد انتهاء الطب الشرعي من عمله، وترأس الأنبا كارس أسقف عام المحلة الكبري للأقباط الأرثوذكس صلاة الجُنازة على ضحايا حادث انهيار المنزل بحضور عدد من الكهنة وأعداد كبيرة من أهالي المحلة والقرى المجاورة في كنيسة الشهيدة دميانة على ضحايا الحادث «مارى وديع غطاس» 45 سنة، و«جوفانة وديع غطاس» 8 سنوات و«ايزيس نصيف» 80 سنة، و«وائل جميل صليب» 35 سنة، و«نادية شنودة» 55 سنة، و«ندا ماجد صليب» 13سنة.

وأعلن محافظ الغربية عن التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في المحلة الكبرى لتقديم كافة الإعانات والإغاثة الفورية للأسر المتضررة بواقع: 1000 جنيه لكل فرد و15 ألف جنيه لكل أسرة وتقديم مساعدات طبية وعينية.

وقالت محافظة الغربية في بيان لها بأن غرفة عمليات محافظة الغربية تلقت بلاغاً بانهيار أحد المنازل في منطقة أبوراضي بحي أول المحلة الكبرى وانتقل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى موقع الحادث ووجه الأجهزة التنفيذية في المحلة الكبرى للتعاون مع قوات الحماية المدنية ورفع أنقاض المنزل المكون المكون من 5 طوابق ووجه بإخلاء العقارات المجاورة للمنزل المنهار من السكان بدون المنقولات احترازيًا لحين الانتهاء من رفع الأنقاض .

وأسفرت جهود رجال الحماية المدنية عن انتشال جثث 6 ضحايا و2 مصابين، وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتي في مستشفى المحلة الكبرى ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتم فصل جميع المرافق عن المنطقة لحين رفع الأنقاض، وتم الدفع بمعدات وسيارات الوحدة المحلية لرفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار، كما تم عمل كوردون في جميع الشوارع المحيطة بالعقار لحمايةً أرواح المواطنين.

بيان محافظة الغربية عن عقار المحلة المنهار وتشييع 6 جثامين من كنيسة الشهيدة دميانة بالمحلة

بيان محافظة الغربية عن عقار المحلة المنهار وتشييع 6 جثامين من كنيسة الشهيدة دميانة بالمحلة

بيان محافظة الغربية عن عقار المحلة المنهار وتشييع 6 جثامين من كنيسة الشهيدة دميانة بالمحلة

بيان محافظة الغربية عن عقار المحلة المنهار وتشييع 6 جثامين من كنيسة الشهيدة دميانة بالمحلة

بيان محافظة الغربية عن عقار المحلة المنهار وتشييع 6 جثامين من كنيسة الشهيدة دميانة بالمحلة

بيان محافظة الغربية عن عقار المحلة المنهار وتشييع 6 جثامين من كنيسة الشهيدة دميانة بالمحلة

بيان محافظة الغربية عن عقار المحلة المنهار وتشييع 6 جثامين من كنيسة الشهيدة دميانة بالمحلة

وقرر اللواء طارق رحمي محافظ الغربية تشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاورة للوقوف على حالتها، كما أصدر تعليمات إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقيام بعمل حصر للمتوفين والمصابين وحصر الخسائر الماديـة، والقيام بصرف المبالغ المالية وفقاً للقرار الوزاري رقم 86 لسنه 2019 الخاص بالإغاثة الصادر في هذا الشأن وذلك من بند الإغاثة في مديرية التضامن الاجتماعي ببقيمة 10 آلاف جنيه للأسرة التي توفي عائلة و5 آلاف للأسرة المتوفي وألفين جنيه للمصاب وإعااشة لكل فرد لمدة 5 أيام قيمتها 1250 جنيه.