شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: ضبط وإعدام 640 طن أغذية وغلق 2391 منشأة خلال 2020 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، ومتابعة الأسواق بالمحافظة، وضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لوصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية، بشن حملات مستمرة ومكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٠.

وأسفرت جهود هذه الحملات عن إعدام ١٧٠ طن، و٦٢١ كجم أغذية فاسدة، ووجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٤٧٣ طن، و٩٧٥ كجم أغذية، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق ٢٣٩١ منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص، ووجود نقص شديد في الإشتراطات الصحية، ووجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم تحرير ١٣٥٥٩ محضر شرطة، وسحب ٤٣٥١٩ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للإستهلاك الآدمي، وذلك بعد المرور على المنشآت غذائية بالمحافظة بخلاف الأسواق.

وأضاف أنه تم إصدار ٣٤٧٨٣ شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي على ٣١٣٥ رسالة أغذية مستوردة، وكذلك إصدار عدد ٦٤٦٦ شهادة سعة تخزين للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشأت الغذائية والأسواق بالمحافظة، لضبط سوء الغذاء، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لمديرة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وجميع مراقبي ومفتشي الأغذية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل، ورجال الشرطة، ومباحث التموين على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.